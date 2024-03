Gabbia, Kjaer o Thiaw? Pioli deve scegliere la coppia per l'Europa League. È presto? Non così come sembra

Tra i vari dubbi che mister Stefano Pioli dovrà sciogliere in questi giorni di "pausa" (le virgolette sono necessarie perché comunque a Milanello si lavora con grande voglia e intensità) c'è quello dei centrali difensivi. Preso atto, purtroppo, dello sfortunato infortunio di Kalulu, che contro l'Hellas Verona è uscito all'intervallo per una botta al ginocchio che gli ha rimediato una distrazione del legamento mediale, si deve iniziare a lavorare bene non solo con la Serie A in mente, ma anche con l'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma dell'11 aprile a San Siro, fischio d'inizio alle ore 21:00.

Non sono finite le notizie negative: Fikayo Tomori non sarà della partita. Era diffidato ed ha rimediato un cartellino giallo contro lo Slavia Praga nel 3-1 in Repubblica Ceca. E quindi chi rimane? Matteo Gabbia, punto di riferimento inaspettato, Malick Thiaw, ancora alla ricerca della migliore condizione dopo il rientro dal lungo infortunio, e Simon Kjaer, uomo d'esperienza che però inizia ad accusare qualche problema fisico di troppo. Al termine della sosta il ruolino di marcia sarà il seguente: Fiorentina (trasferta), Lecce (casa) e Roma (casa).

Stefano Pioli avrà due partite per determinare quale potrà essere la migliore coppia di centrali per contenere Lukaku, Dybala e compagni. Di certo il mister ha sempre fatto chiarezza sulla scelta dei giocatori: sono fondamentali le caratteristiche in base a quelle degli avversari. Ma ovviamente è difficile ignorare lo stato di forma dei giocatori. Su Matteo Gabbia difficile avere dubbi: dal suo ritorno in Italia a gennaio il classe '99 non ha praticamente mai sbagliato una partita. Sicuro di sé, puntuale, preciso e punto di riferimento anche per i compagni: il Gabbia post Villarreal è un giocatore sorprendentemente di livello. Di livello lo è anche Simon Kjaer, e lo è anche nelle parole, negli atteggiamenti e nella mentalità. Non a caso mister Pioli l'anno scorso lo scelse per affrontare lo straripante Napoli di Spalletti in Champions League ed ebbe ragione. Quest'anno, purtroppo, il danese è stato limitato da una condizione atletica non più ottimale per un giocatore di altissimo livello: se gestito nel modo giusto rimane comunque una risorsa importante. Capitolo Thiaw: il classe 2002, che ad inizio stagione si è guadagnato i gradi di titolarità dopo le ottime uscite dell'annata precedente, si è purtroppo fermato per un grave infortunio a fine novembre. Il ritorno, con qualche giorno in anticipo sulla tabella di marcia prevista, non è stato di certo morbido. Di stazza imponente, l'ex Schalke non è riuscito ancora a trovare continuità fisica e di rendimento. Ma a 22 anni (23 ad agosto) certe cose possono anche essere perdonate. Il problema è che le competizioni europee spesso non lo fanno.

E quindi che valutazioni spetteranno a Pioli nelle prossime settimane? Di sicuro in campionato non si priverà di Tomori, che fino all'infortunio di dicembre ha vissuto una prima parte di stagione a livelli davvero alti. E poi si dovrà capire chi fra gli altri tre sarà pronto per andarsi a giocare un quarto di finale di Europa League. Ad oggi le gerarchie sembrano essere Tomori, Gabbia, Kjaer e Thiaw. Nelle prossime partite vedremo cosa e quanto cambierà.