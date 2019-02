Gazzetta - Ambrosini: "Lavoro straordinario di Gattuso, ha dato un'anima al Milan. Grande crescita di Bakayoko. E sulla corsa Champions..."

Massimo Ambrosini se ne intende di Champions League visto che l'ha già giocata spesso da giocatore e l'ha anche vinta con il Milan. E proprio la squadra rossonera è in piena corsa per un posto nella massima competizione europea per club, anche se la formazione di Gattuso non è l'unica: "Sì, la Champions se la stanno giocando decisamente in tanti - ha spiegato l'ex centrocampista milanista alla Gazzetta dello Sport -. In un campionato dominato al vertice dalla Juve e con un Napoli all’altezza, la sfida per guadagnarsi la Champions sta diventando meravigliosa. Un campionato nel campionato davvero avvincente. Il terzo posto dell'Inter? Dopo la sconfitta col Bologna, avevo detto che il terzo posto con largo margine può aver fatto rilassare la squadra. Sono mancati guizzi, cambi di ritmo, la manovra stenta troppo e Icardi non sta trovando il gol. Ora i nerazzurri sono dentro in pieno, in questa bagarre. E se non cambiano passo e non ricaricano le pile, rischiano il sorpasso del Milan e delle altre inseguitrici. Ma l’Inter resta strutturalmente forte, con un tecnico molto preparato. Può reagire".

IL LAVORO DI RINO - Nella lunga intervista alla Rosea, Ambrosini ha poi speso belle parole per Rino Gattuso: "Mi piace tantissimo, sta facendo un lavoro straordinario. Davvero non capisco cosa gli si possa chiedere di più. Ha dato forza mentale a questo gruppo, consapevolezza. E soprattutto ha dato un’anima. Bisogna valutare l’operato di un allenatore in rapporto alle aspettative della società. Lui le sta rispettando in pieno. Oltre ai risultati, gli si chiedeva anche di valorizzare i giocatori della rosa, mi sembra che ci sia riuscito. Un esempio? Su tutti direi Bakayoko, la sua crescita rispetto alle difficoltà di inizio stagione è assolutamente evidente".

TORNA BIGLIA - Dopo alcuni mesi out per infortunio, Lucas Biglia è pronto a tornare in campo. Con il suo recupero, l'allenatore milanista avrà una carta in più da giocarsi a centrocampo: "Bakayoko è diventato fondamentale, ma non dimentichiamoci che anche Biglia lo era, prima di farsi di male - ha proseguito Ambrosini -. Toccherà a Rino trovare la soluzione più adatta, perché non penso che oggi il francese possa restare fuori. Un’ipotesi potrebbe essere quella di avanzare la posizione di Paquetà, perché ha le caratteristiche tecniche per poterlo fare. Ma ripeto, lasciamo lavorare Gattuso, vede i calciatori tutti i giorni".