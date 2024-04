Gazzetta - Arrembaggio Milan: idea tridente con Chukwueze. E Loftus arretra...

Sei giorni fa Daniele De Rossi si era presentato a San Siro, per l'andata dei quarti di finale di Europa League, con una mossa tattica che Pioli stesso aveva definito, nel post partita, come sorprendente. Ora, al ritorno che si giocherà all'Olimpico e con il Diavolo che deve ribaltare tutto, sta al tecnico rossonero trovare la contromossa che possa lasciare di stucco il collega giallorosso. E questa contromossa potrebbe avere un nome e un cognome: Samuel Chukwueze.

All'arrembaggio

Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, un'idea interessante, anche se rischiosa, potrebbe essere quella di schierare quattro attaccanti tutti insieme. Dietro al solito Olivier Giroud, unica punta, a sinistra Rafa Leao, come trequartista Christian Pulisic e a destra Samuel Chukwueze. Ed è proprio la condizione smagliante e la fiducia del nigeriano che potrebbero indurre Pioli a optare per uno schieramento così offensivo. Dal bellissimo gol segnato contro il Verona, qualcosa è cambiato nella testa dell'ex Villarreal che nelle ultime partite è sempre risultato essere tra i migliori in campo per i rossoneri. Prova frizzante con la Fiorentina, un assist con il Lecce, ingresso travolgente contro la Roma e un'ottima prova (con due reti annullate per offside millimetrico) contro il Sassuolo. Pioli vuole sfruttare quest'onda emotiva e non si tratterebbe neanche di una prova: lo stesso attacco si è visto con grandi risultati contro il Lecce. Certo, il contesto è molto diverso ma la pericolosità sulla carta sarebbe garantita.

E Loftus?

Logicamente chi potrebbe farne le spese è Ruben Loftus-Cheek che nella posizione di trequartista, specialmente da inizio 2024 in avanti e soprattutto in Europa League, ha fatto letteralmente sfracelli. Contro il Lecce l'inglese era squalificato e dunque la decisione delle quattro punte era stata quasi automatica per Pioli. Domani invece l'ex Chelsea sarà a disposizione ma non è detto che si debba rinunciare per forza. La fisicità e il feeling dell'inglese con la competizione sono fattori che vanno sfruttati e Pioli potrebbe pensare di arretrare Loftus-Cheek tra i due di centrocampo, probabilmente a discapito di Bennacer: una coppia Loftus-Reijnders potrebbe anche garantire il giusto equilibrio tattico. Detto che, in ogni caso, i rossoneri scenderanno in un Olimpico infuocato e dovranno rischiare se vogliono passare il turno.