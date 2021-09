Gazzetta - Bennacer, Tonali e Kessie: il super trio in mediana è la tentazione più intrigante del nuovo Milan

Un centrocampo a tre? Fattibile, se in rosa hai un bel tris di assi. Beh, Pioli ce l’ha: Bennacer, Tonali e Kessie: il tecnico rossonero può contare su tre giocatori di assoluto spessore. Prima o poi li vedremo in campo insieme: come riporta La Gazzetta dello Sport, bisognerà pazientare ancora un po’, perché non tutti gli interpreti sono al top e perché il progetto richiederà ovviamente delle prove a Milanello, ma l’idea c’è.

MISCELA ESPLOSIVA - Il super trio di centrocampo è la tentazione più intrigante del nuovo Milan. Bennacer, Tonali e Kessie - scrive la rosea - sono gli elementi chiave di una miscela potenzialmente esplosiva, che include muscoli, geometrie e accelerazioni, verticalizzazioni, incursioni e anche gol. I tre possono adattarsi e convivere senza problemi in una eventuale mediana a tre, con Bennacer - il più portato dei tre a gestire la manovra - in posizione di playmaker.

ABBONDANZA - Pioli ci lavorerà su, questo è certo. Di centrocampisti così assortiti - osserva la Gazzetta - al Milan non se ne vedono dai tempi d’oro. In mediana, infatti, nessuna delle rose rossonere degli ultimi anni poteva vantare la stessa abbondanza di risorse di quella attuale (ci sono anche Bakayoko e Krunic, ndr). Insomma, il tecnico milanista può sorridere e guardare con grande ottimismo al proseguo della stagione appena cominciata.