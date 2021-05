Gazzetta - Bennacer-Tonali, la staffetta funziona: l'algerino sta ritrovando il ritmo, l'italiano è in continua crescita

Ismael Bennacer o Sandro Tonali al fianco di Franck Kessie contro la Juventus? Stefano Pioli ha ancora qualche giorno per pensarci, ma la cosa positiva è che finalmente il tecnico rossonero ha la possibilità di scegliere tra due giocatori stanno finalmente bene. In questa stagione, tutti e due hanno avuto dei problemi che li hanno condizionati parecchio: l'algerino ha avuto diversi infortuni, mentre l'ex Brescia ci ha messo un po' per ambientarsi e per adattarsi al modulo con due soli centrocampisti.

FORMA RITROVATA - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, Pioli li ha alternati, ma raramente ha potuto davvero scegliere tra i due. Finalmente domenica contro la Juventus potrà farlo e lo farà in base al tipo di partita che il tecnico milanista vorrà fare in mezzo al campo. Bennacer non è ancora al top della forma e il digiuno da Ramadan non lo sta aiutando, ma pian piano sta ritrovando la condizione migliore. Il suo recupero nel momento decisivo del campionato è una delle migliori notizie per Pioli.

CRESCITA CONTINUA - Fin dal primo giorno in cui è sbarcato a Milanello, ci sono state grandi aspettative nei confronti di Tonali. Dopo un primo periodo di ambientamento (passare da un piccolo ad un top club non è mai facile), Sandro ha iniziato a crescere e a migliorare il suo rendimento in campo. Anche lui, come Bennacer, sarà fondamentale in questo finale di stagione in cui il Milan si sta giocando tantissimo.