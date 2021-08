Gazzetta - Bilancio Milan, rosso quasi dimezzato: da -195 a -100 mln. Fondamentale la continuità in Champions

Fin dal primo giorno, l'obiettivo di Elliott, oltre a raggiungere risultati importanti sul campo, è stato quello di migliorare i conti del Milan. A piccoli passi, il bilancio rossonero sta migliorando, come testimoniano questi dati: il bilancio 2020-2021, che verrà approvato ad ottobre, segnerà infatti un rosso circa 100 milioni di euro, una cifra ancora importante, ma che è quasi la metà rispetto al deficit dell'anno precedente (-195 milioni).

BILANCIO MIGLIORE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il club di via Aldo Rossi, nonostante la crisi dovuta alla pandemia, è riuscito nell'impresa di migliorare il bilancio grazie alla riduzione degli stipendi, ai proventi dell’Europa League e ai tanti accordi commerciali chiusi negli ultimi mesi (nell'ultimo anno sono ben 20 i nuovi sponsor che si sono legati al Milan). Il ritorno in Champions League e il ritorno dei tifosi allo stadio garantiranno poi nuovi introiti, così da portare ad un ulteriore miglioramento dei conti milanisti della prossima stagione.

CHAMPIONS FONDAMENTALE - La presenza di un proprietario forte come Elliott è la migliore garanzia per il club rossonero visto che grazie al fondo di Paul Singer il Diavolo continua a non essere gravato da debiti bancari o da obbligazioni (eccezion fatta per il factoring), ma è chiaro che per il Milan è fondamentale partecipare con continuità alla Champions League. Solo così i bilanci della società rossonera potranno migliorare ulteriormente.