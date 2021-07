Gazzetta - Brahim Diaz al Milan, cambia la formula: prestito secco di un anno per avere benefici fiscali

Brahim Diaz al Milan, affare fatto. Non ci sono dubbi sul ritorno in rossonero del trequartista spagnolo. Perché il ragazzo ha fatto bene nella passata stagione e ha convinto tutti, da mister Pioli alla dirigenza. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono stati superati tutti gli ostacoli, ma la novità è nella formula.

PRESTITO SECCO - Stando a quanto riferito dalla rosea, il Milan prenderà Diaz in prestito secco per un altro anno, senza diritto di riscatto, condizione - si legge - che consentirà al club alcuni benefici fiscali. La prossima estate, dunque, i rossoneri ne riparleranno con il Real Madrid, che a questo punto resta l’assoluto titolare del cartellino del giocatore.

IN ARRIVO - Brahim Diaz sbarcherà presto in città per iniziare la sua seconda avventura rossonera. Sta quindi per arrivare il quarto annuncio estivo del Milan, dopo quelli per Maignan, Tomori e Tonali. Il fantasista iberico conosce bene l’ambiente e i meccanismi del 4-2-3-1 di Pioli: insomma, un valore aggiunto, o meglio, una certezza per i rossoneri.