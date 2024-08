Gazzetta - C'è un Milan con Morata e uno senza. E la differenza è abissale

Ieri sera il nuovo Milan di Paulo Fonseca si è nuovamente presentato ai suoi tifosi nella prima uscita ufficiale della stagione: l'esordio in campionato contro l'orgoglioso e ben preparato Torino di Paolo Vanoli. Il risultato finale (2-2) ha fatto tornare un po' con i piedi per terra l'ambiente dopo le illussioni delle amichevoli americane, anche perché solo un grande cuore ha permesso alla formazione rossonera di evitare una sconfitta che rischiava di farle iniziare la stagione in netta salita.

Dunque, "L'America è lontana, dall'altra parte della Luna", cantava Lucio Dalla, e si è passati dalle convincenti vittorie contro squadre come Manchester City, Real Madrid e Barcellona, alla realtà di un Torino che è tornato a casa col rimmarico di non aver conquistato un punto, bensì di averne persi due.

Nei 90 e passa minuti di ieri si è visto un Milan a due facce, ovvero uno con Morata in campo e l'altro senza. Stando a La Gazzetta dello Sport, la differenza è stata abissale, visto che con lo spagnolo in campo la formazione rossonera ha trovato sfogo tramite un play vero che oggi in squadra non c'è, "visto che il Bennacer visto all'inizio potrebbe girare soltanto B-Movie" scrive la rosea. Il problema è che però Morata non ha una partita sulle gambe, neanche mezza, motivo per il quale Paulo Fonseca si è ritrovato costretto a mischiare tutte le vecchie carte più il ritornante Saelemaekers, trovando anche delle soluzioni che hanno dato risultati nel corso dell'estate ma ieri sera non hanno però convinto.