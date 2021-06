Gazzetta - Calha flop all'Europeo: gli resta solo il Milan, contatti costanti con Pioli

Il piano di Hakan Calhanoglu era piuttosto semplice: mettersi in mostra all'Europeo e attirare l'attenzione di qualche top club. Purtroppo per lui, però, le cose non sono andate così e ora si trova con le spalle al muro e con in mano una sola offerta di una squadra europea, vale a dire quella del Milan.

IL MILAN LO ASPETTA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i rossoneri lo aspettano per il rinnovo, ma ovviamente non all'infinito. Adesso tocca quindi al trequartista turco lanciare un segnale e riannodare il filo con la società di via Aldo Rossi, altrimenti rischia di perdere anche il treno rossonero. Calhanoglu, il cui contratto con il Diavolo scade tra 12 giorni, ha ricevuto nelle scorse settimane anche una proposta monstre dal Qatar (32 milioni di euro in tre anni), ma l'ipotesi di trasferirsi all’Al-Duhail non lo ha mai convinto del tutto.

IL RUOLO DI PIOLI - Altre offerte non ce ne sono visto che la Juventus si è ormai defilata, mentre l'Atletico Madrid ha appena chiuso per Rodrigo De Paul, abbandonando così la pista che porta a Calhanoglu. La proposta di rinnovo del Milan è ancora valida, ma il turco dovrà dare una risposta in tempi piuttosto brevi: un ruolo importante, in questa vicenda, potrebbe averlo Stefano Pioli che è in costante contatto con Hakan e che potrebbe convincerlo a firmare il prolungamento.