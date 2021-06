Gazzetta - Calhanoglu, Inter in pole: superata l'offerta del Milan, pronti 5 milioni

Nelle ultime settimane, si è parlato spesso, oltre che del rinnovo con il Milan, anche di un possibile futuro alla Juventus di Hakan Calhanoglu. Ma la novità di queste ore è l'inserimento improvviso dell'Inter che adesso è in pole position per assicurarsi il trequartista turco: a riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il numero 10 rossonero viene visto come il profilo perfetto per sostituire Christian Eriksen in attesa di capire quale sarà il futuro sportivo del danese.

STOP RINNOVO - La trattativa tra Calhanoglu e il Milan per il rinnovo del suo contratto che scadrà il prossimo 30 giugno è ferma da diverse settimane in quanto nessuna delle due parti è intenzionata a muoversi dalla propria posizione: il giocatore continua a chiedere 5 milioni di euro netti a stagione, mentre il Diavolo non intende andare oltre ai 4 milioni che ha già messo sul piatto parecchie settimane fa.

OPPORTUNITÀ DI MERCATO - Al contrario dei rossoneri, l'Inter è invece disposta a soddisfare le richieste di Calhanoglu ed è quindi pronta ad offrirgli un nuovo contratto da 5 milioni a stagione. In casa nerazzurra, il turco viene visto come una grande opportunità di mercato: nessun costo del cartellino e stipendio che l'Inter può recuperare subito grazie all'imminente addio di Nainggolan. Sarà un po' meno contento invece Stefano Pioli, che ha sempre ritenuto il turco un giocatore molto importante per il suo Milan.