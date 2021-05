Gazzetta - Calhanoglu, qualità e sostanza per il Milan: il dieci di nuovo in forma per lo sprint finale

Due gol nelle ultime tre partite di campionato fanno una prova: Calhanoglu ha ripreso a correre. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il trequartista rossonero aveva cominciato bene la stagione, ma poi il Covid l’ha rallentato e solo nelle ultime settimane si è rivisto il giocatore in grado di dare qualità e sostanza all’attacco rossonero.

RUOLO CENTRALE - Pioli non ha mai messo in discussione la posizione del suo numero dieci. Al contrario: lo ha responsabilizzato affidandogli un ruolo centrale nella manovra del Milan. Dal canto suo, Hakan ha risposto con personalità, ed è un buon segnale che sia tornato in forma proprio in occasione dello sprint finale per la Champions. Intoccabile nel 4-2-3-1 milanista, alle spalle del totem Ibrahimovic, il turco proverà a prendere per mano la squadra anche allo Stadium, nel delicato confronto con la Juventus.

PERSONALITÀ - Calhanoglu è in scadenza e le trattative per il rinnovo sono state “congelate”. Si vedrà... Ora bisogna solo pensare al campo, al finale di stagione. Un gol domenica potrebbe indirizzare anche le scelte societarie: a Torino servirà una prova di grande personalità e Hakan è pronto a dare il suo contributo alla causa.