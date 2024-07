Gazzetta - Camarda e Zeroli, opportunità a stelle e strisce. Saele rimane

Dopo la prima amichevole in terra americana, vinta per 3-2 contro il Manchester City, il Milan ha registrato diversi movimenti all'interno della rosa. Per prima cosa hanno salutato la compagnia Daniel Maldini e Lorenzo Colombo che hanno fatto ritorno in Italia: il primo si unirà al Monza a titolo definitivo, il secondo passerà in prestito all'Empoli. La tratta inversa l'hanno percorsa Noah Okafor e soprattutto Francesco Camarda e Kevin Zeroli che oggi raggiungeranno il ritiro rossonero a New York, come ricorda la Gazzetta dello Sport.

Opportunità

Si tratta di una grandissima opportunità per Camarda e Zeroli che al momento sono sicuramente i giocatori simbolo del settore giovanile: il primo per tutte le aspettative che si porta con sè, a soli 16 anni di età, il secondo per la crescita messa in mostra negli ultimi due anni. I due hanno rinunciato alle vacanze post Europoe Under 19 per viversi un'esperienza forte negli Stati Uniti con la prima squadra che dovrà ancora disputare due amichevoli: contro il Real Madrid e contro il Barcellona. E avranno la possibilità di mettersi subito in mostra davanti a Fonseca, considerando che sia per necessità che per deformazione il tecnico portoghese ha già dato molto spazio ad alcuni giovani nelle prime due uscite: Liberali e Torriani su tutti. Per entrambi la stagione inizierà nel Milan Futuro (Zeroli sarà il capitano) ma fin da ora possono provare a inserirsi nei radar del nuovo allenatore rossonero.

Sorpresa Saelemaekers

Una delle sorprese di questo primo mese estivo, però, è un giocatore che era destinato a lasciare il Milan ma che ora potrebbe essere confermato. Stiamo parlando ovviamente di Alexis Saelemaekers. Dopo un ottimo anno in prestito al Bologna, l'esterno belga non è stato riscattato per volontà del nuovo allenatore italiano ed è tornato a Milanello in attesa di conoscere la sua nuova destinazione. Fin dal raduno, però, si è messo con serietà a disposizione di mister Fonseca che ne ha apprezzato le qualità e lo ha fatto giocare sia con il Rapid che con il Manchester City: in Austria ha trovato l'assist per il gol di Florenzi, in America ha giocato 81 minuti filati da titolare. Fonseca poi, nel post gara, ha commentato: "È un giocatore che mi piace molto. Mi piace la sua qualità. Penso che sia il tipo di giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere, perché può giocare in diverse posizioni. È più sicuro di sé, credo che sia un giocatore che mi piacerebbe tenere in squadra”. Di fatto, una vera e propria conferma.