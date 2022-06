Gazzetta - Cardinale sblocca Maldini e Massara: blindare Leao e i nomi caldi per il mercato

MilanNews.it

Dopo settimane di voci, indiscrezioni e ipotesi, finalmente ieri è arrivato il tanto sospirato signing che ha sancito l'inizio di una nuova era per il Milan. Il club rossonero passa di mano ma non di bandiera, che rimane quella a stelle e strisce. Dal fondo Elliott della famiglia Singer si passa al fondo RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale il quale, nella giornata di ieri, ha parlato per la prima volta a Casa Milan da proprietario e ha battuto soprattutto su due punti: vincere e continuità.

Fiducia

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il fondatore di RedBird ha incontrato le alte sfere dirigenziali del Milan, oltre che il tecnico Stefano Pioli, già nella giornata di martedì, prima di rivederli ieri nella sua visita a Casa Milan. Si è sicuramente anche parlato di futuro e dei progetti di Cardinale che ha fatto capire come abbia un grande desiderio di vincere e di contribuire a far crescere un club grandioso come quello rossonero. Per questo il nuovo numero uno di via Aldo Rossi si affiderà ancora a Paolo Maldini e Massara, i cui contratti saranno rinnovati nei prossimi giorni, oltre che a Ivan Gazidis che rimarrà anche nel nuovo assetto societario. L'area tecnica del Milan potrà dunque operare sul mercato, le cui basi sono già state gettate negli scorsi mesi e che prevede un lavoro su più fronti.

L'agenda di Paolo

Una delle priorità maggiori è quella di mettere il lucchetto al miglior giocatore dell'ultima Serie A, Rafael Leao. Il contratto scade nel 2024 e c'è una clausola di 150 milioni ma, dopo la stagione disputata dal portoghese, l'ingaggio va ritoccato e il giocatore blindato per più tempo. I 4.5 milioni offerti qualche mese fa potrebbero non bastare ma i dialoghi con Mendes proseguiranno. Poi bisognerà rinforzare la squadra e i nomi, soprattutto per il reparto offensivo, sono tanti. Nicolò Zaniolo è l'ultimo arrivato e si affianca a quelli più esotici di Charles De Ketelaere e Noa Lang del Bruges. Ma sul taccuino rossonero ci sarebbe spazio anche per Bremer e Renato Sanches, con quest'ultimo il Milan avrebbe già avviato i contatti da tempo. Infine ci sarà da capire la situazione legata a Zlatan Ibrahimovic: lo svedese si incontrerà a breve con Maldini e Massara e si valuterà il suo futuro, anche in base alle prime risposte che Ibra avrà avuto dal suo ginocchio.