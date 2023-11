Gazzetta - Caso scommesse, anche Florenzi nel mirino della Procura di Torino? I possibili scenari

Dopo Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, ora tocca ad Alessandro Florenzi: il terzino del Milan sarebbe infatti finito nel mirino della Procura di Torino che sta indagando su un giro di scommesse clandestine su piattaforme online. Il reato che viene contestato al giocatore rossonero è lo stesso degli altri: "esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa".

INDAGINI IN CORSO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per ora dalla Procura non arrivano né conferme né smentite a questa indiscrezione. Al momento non si sa come sia saltato fuori il nome di Florenzi: potrebbe essere uscito durante gli interrogatori di uno degli altri calciatori oppure durante gli esami degli apparati elettronici sequestrati a Tonali e Zaniolo a Coverciano. Le indagini sono ancora in corso e c'è il massimo riserbo da parte della Procura di Torino.

COSA RISCHIA? - Cosa rischia il giocatore rossonero se queste indiscrezioni venissero confermate? A livello penale rischia al massima una multa, mentre a livello sportivo dipenderà se eventualmente ha scommesso sul calcio: per un tesserato, infatti, non è vietato scommettere in generale, ma solo sul proprio sport. Nel caso fosse così, allora Florenzi andrebbe incontro ad una squalifica, proprio come è già successo a Tonali e Fagioli. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e anche se, oltre a quello del terzino del Milan, che potrebbe essere sentito a breve dai pm, usciranno altri nomi.