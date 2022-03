Gazzetta - Certezza Leao, ora è anche concreto: Rafa è diventato grande al momento giusto

MilanNews.it

© foto di PHOTOVIEWS

Il Milan, ormai da tempo, ha smesso di “pesare” sulle spalle larghe di Ibrahimovic. Oggi la certezza si chiama Rafael Leao. È lui il vero trascinatore, il talento in grado di accendere la luce. I rossoneri dipendono dalle sue giocate, dai suoi strappi palla al piede, dai suoi gol. Già, perché Rafa, dopo un paio d’anni di normale assestamento, sta crescendo anche sotto-porta.

Spesso decisivo

La Gazzetta dello Sport si sofferma proprio sulle qualità del giovane portoghese, sottolineando come il Milan non possa fare a meno delle sue accelerate. Forse non è un caso - osserva la rosea - che i Diavoli di Pioli si siano scoperti squadra da Scudetto nell’annata in cui Leao ha cominciato a ruggire. Come detto, gran parte delle fortune dei rossoneri passano dall’attaccante lusitano e dalla sua capacità di spaccare le partire.

Solito "schema"

Imprevedibile, imprendibile, ora anche concreto: Leao è diventato grande al momento giusto, scrive la Gazzetta. Anzi, lui e il Milan stanno diventando grandi insieme. Stasera, nella sfida di Cagliari, Rafa sarà regolarmente al suo posto, sul lato mancino del tridente milanista, pronto a sgasare come solo lui sa fare. Il piano è semplice: servire Leao il più possibile con l’obiettivo di aprire la difesa di Mazzarri.