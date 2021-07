Gazzetta - Classe e carisma, Brahim Diaz prenota la 10: per il Milan ha lo spessore per avvicinare i big

La "10" del Milan non è una maglia come le altre. Lo sa bene chi l’ha indossata, soprattutto negli ultimi (complicati) anni. Servono giocatori con le spalle larghe, osserva La Gazzetta dello Sport, e Brahim Diaz, a dispetto del suo metro e 70, è un gigante dentro. Tutto lascia pensare che sarà lui il nuovo 10 rossonero, anche se ieri ha preferito non sbilanciarsi ("Vedremo", ha detto ai giornalisti che lo hanno accolto a Linate).

OGGI LA FIRMA - A meno di sorprese, il numero dei campioni verrà stampato sotto il suo nome. Perché Diaz ha una spiccata personalità, assicurano dalla società. Oggi Brahim sarà in sede per la firma sul contratto che lo legherà al Milan fino al 2023 e solo allora svelerà ufficialmente la scelta. I dirigenti di via Aldo Rossi, così come mister Pioli, credono molto nelle potenzialità del giovane spagnolo, il quale non ha mai avuto dubbi sul futuro, mettendo sempre al primo posto i rossoneri.

NUMERI - Nella scorsa stagione ha giocato 39 partite, segnando 7 volte, due nelle ultime quattro gare di campionato: gol pesanti per la riconquista della zona Champions. Avrà tempo per migliorare i suoi numeri e sognare un grande avvenire in maglia rossonera. Già, perché stavolta il Milan si è assicurato il diritto di riscatto a 22 milioni (contro-riscatto Real a 27), dimostrando di voler puntare con decisione sul ragazzo venuto da Malaga.