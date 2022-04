Gazzetta - Con Investcorp il Milan sfida l'Europa, pronti 300 milioni: da Nkunku a Tchouaméni, i nomi per il mercato rossonero

MilanNews.it

Il Milan è pronto a sfidare l'Europa per i gioielli contesi in Premier. Con l'investimento - da oltre un miliardo - di Investcorp, il club rossonero può tornare a sognare in grande: nei piani del nuovo corso arabo c'è un budget di 300 milioni per alzare l'asticella. Come riporta la Gazzetta dello Sport, con il cambio di Società cambieranno anche le strategie di mercato della dirigenza, aprendo così anche a piste ancora più costose.

I nomi

Come scrive la rosea questa mattina, le strategie del mercato rossonere cambieranno: l'incontro col Sassuolo per Scamacca e Traorè potrebbe slittare. Per questo emerge il nome di Sebastien Haller - grande stagione con l'Ajax di Ten Hag - e di Christopher Nkunku, fantasista francese del Lipsia. Oltre a queste due piste, il Milan ha messo gli occhi anche su Nicolò Zaniolo: valutazione di 60 milioni, su di lui c'è anche la Juve. Il Diavolo è interessato anche ad Aurélien Tchouaméni, anche lui osservato dalle big d'Europa.

Le trattative in corso

I piani attuali, però, non cambiano: molti segnali portano a credere ai rinnovi di tutta l'area tecnica, Maldini e Massara, e dello scouting, con il prolungamento anche per Geoffrey Moncada. Tant'è che sul mercato verranno confermate le trattative in corso: nonostante nelle ultime settimane era calato un silenzio apparentemente strano, gli affari Sven Botman e Divock Origi non sono in discussione.