Gazzetta - Da Rebic a De Ketelaere: delude l'attacco rossonero. E senza Leao...

Altra prova deludente da parte di Charles De Ketelaere contro la Fiorentina. Come scrive la Gazzetta dello Sport, non sono bastate le belle parole del ds Ricky Massara e Stefano Pioli prima del match. Uno spunto sulla fascia sinistra, il cross per Messias, qualche giocata carina in mezzo al campo ma niente di più. Il belga è l'unico del reparto offensivo a non averci mai provato realmente: Giroud ha trovato lo specchio due volte, Ibra e Rebic una e l'ex Bruges zero".