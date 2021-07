Gazzetta - Dalot vuole solo il Milan: il portoghese in pressing sul Manchester per tornare in Italia

Dalot vuole restare, o meglio, tornare al Milan. Il Manchester United, soddisfatto della crescita del giocatore, vorrebbe trattenerlo per metterlo alla prova in Premier League, ma pare che lo stesso Diogo stia facendo pressioni per tornare in Italia. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che fa il punto della situazione sulla trattativa per il terzino portoghese.

VOGLIA DI MILAN - Quella di Dalot è una scelta di cuore - osserva la rosea - ma anche di testa: a 22 anni e con il Mondiale alle porte, infatti, non ha intenzione di vivere un’altra stagione a Manchester fra panchina e tribuna. Al Milan, invece, troverebbe spazio e un allenatore, Stefano Pioli, che lo apprezza molto. Diogo si è trovato benissimo a Milano: quello che doveva essere una specie di stage in Serie A si è trasformato in una esperienza di vita e di carriera completa e appagante.

IN PRESSING - Il Milan stavolta vorrebbe spuntare un accordo diverso rispetto a quello di un anno fa: un prestito con diritto di riscatto per evitare, l’estate prossima prossima, di ritrovarsi nella stessa condizione. Il dialogo con il Manchester è fitto e la volontà del ragazzo - che sta pressando i Red Devils - potrebbe fare la differenza. Il mercato è lungo e i rossoneri confidano di poter strappare un sì allo United.