Gazzetta - Decisivo in attacco, super in difesa: Theo Hernandez è tornato al top

vedi letture

Finalmente è tornato il vero Theo Hernandez. E Stefano Pioli e tutto il Milan non possono che essere contenti di aver ritrovato il terzino francese che in quest'ultimo periodo è tornato ad essere decisivo in fase offensiva e molto attento anche in fase difensiva. Un suo gol ieri sera ha regalato al Diavolo la vittoria contro il Napoli. Con questa rete, l'ex Real Madrid sale a quota 4 reti in questa stagione (tutti in campionato), vale a dire lo stesso bottino raccolto in tutta la scorsa annata.

THEO FA TUTTO - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che esalta il momento di forma di Theo che ieri ha fatto tutto: difensore, terzino e goleador. In fase difensiva, su cui ha lavorato tantissimo negli ultimi anni, i giocatori del Napoli non lo hanno praticamente mai superato, sulla fascia sinistra è stata una continua spina nel fianco della difesa azzurra e proprio da una delle sue solite incursioni è nato il gol che ha portato tre punti d'oro al Diavolo. Il tridente rossonero di ieri sera (Pulisic-Giroud-Leao) è rimasto a secco e così ci ha pensato super Theo.

UOMO SQUADRA - Il francese, che sarà il capitano del Milan nelle prossime partite visto l'infortunio di Calabria, ha dichiarato nel post-partita: "Abbiamo avuto un periodo un po’ complicato ma grazie al lavoro ne siamo venuti fuori. Milan in corsa per lo scudetto? No. Noi facciamo il nostro percorso. Poi quando arriverà il derby ci penseremo... Ora testa al Rennes. Il gol? Non l’avevamo preparato ma tutti vogliamo giocare bene e far felici i tifosi. È vero che ci sono state partite in cui non stato bravo ma negli allenamenti di tutti i giorni do il meglio. Mi piace parlare sul campo. E anche Leao è stato incredibile e se non segna fa assist". Super Theo è tornato ed è sempre più uomo squadra, in campo e fuori.