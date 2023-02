Gazzetta - Difesa a tre, Thiaw e cortomuso: il Milan ha trovato il giusto equilibrio

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Terza vittoria consecutiva di corto muso per il Milan. Nel momento più difficile, dove la difesa faceva acqua da tutte la parti, Stefano Pioli ha sistemato la squadra in campo. Contro il Monza è arrivato un altro 1-0, ancora più sofferto perché il risultato è rimasto in bilico fino alla fine. Per ora, scrive la Gazzetta dello Sport, il prezzo da pagare è la sofferenza, dove i rossoneri hanno dovuto trovare un equilibrio difensivo per difendere il gol di vantaggio.



Milan in difficoltà

I rossoneri, mancando il secondo gol in diverse occasioni - bravo Di Gregorio a farsi trovare sempre pronto -, hanno lasciato il pallino del gioco in mano al Monza, che è stato più compatto e manteneva le linee ravvicinate. Così Palladino ha messo in difficoltà il Milan: la differenza, però, l'hanno fatta gli interpreti. Se le diversità di valori individuali sono marcate, è difficile che il gioco le compensi, scrive la rosea.

Bene la difesa a 3

Tirando le somme, Thiaw si sta inserendo bene in questo nuovo modulo e al centro della difesa, tra Kalulu e Tomori, tornato titolare dopo più di 20 giorni. Con il difensore tedesco il Milan è riemerso dall'abisso in cui era precipitato. Il prossimo step sarà quello di rendere meno faticose vittorie come quella di ieri, contro un Monza disegnato benissimo da Palladino.