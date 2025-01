Gazzetta - Esce Tomori, entra Walker e un altro centrale. Priorità all'attaccante

Sergio Conceicao è stato molto chiaro ieri sera dopo la gara contro la Juventus per quanto riguarda il calciomercato: "Guardate i cambi che ha fatto la Juve. Serve qualcosa e di questo parlo tutti i giorni con la dirigenza". Dopo la batosta dello Stadium è più che mai evidente che il Milan ha necessità di rinforzi, anche se era chiaro praticamente a tutti fin da subito. Eppure al 19 gennaio ancora non è arrivato nessuno e ora la dirigenza dovrà correre contro il tempo per trovare gli innesti giusti.

Porte girevoli in difesa

Questa mattina la Gazzetta dello Sport fa il punto sulle situazioni Tomori e Walker. Sostanzialmente un inglese potrebbe salutare, un inglese potrebbe arrivare. Per quanto riguarda il centrale rossonero, la Juventus è pronta a stringere e chiudere un'operazione in prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni più bonus. Tra oggi e domani attesi nuovi contatti, specialmente alla luce di quello che sarà l'incontro odierno tra il Milan e Tomori: il 23 si trova molto bene a Milano e dunque sarà decisiva la sua volontà. Parallelamente da via Aldo Rossi si spera di avere Kyle Walker a Milano nelle prossime 48 ore: oggi il britannico ribadirà a Guardiola la sua volontà di partire e di essere in Italia domani sera. Secondo la rosea il trasferimento si completerà sulla base di un prestito oneroso a un milione con diritto a 5. Walker pronto ad abbassarsi l'ingaggio di un milione.

Priorità attaccante

La Gazzetta sottolinea che Walker potrebbe essere impiegato anche come centrale: a 4 però non è stato mai abituato e quindi si pensa a un altro centrale, se venisse confermata la partenza di Tomori. Il nome nuovo è quello del giovane Antonio Silva del Benfica: l'ideale sarebbe imbastire un prestito con diritto di riscatto. È un giocatore della scuderia Mendes e ha le caratteristiche che piacciono a Conceicao: il problema è la clausola da 100 milioni e un Benfica poco incline a lasciarlo andare a metà stagione. Nonostante ci siano valutazioni anche per un mediano, per la dirigenza la priorità rimane il centravanti. Il tecnico rossonero ha fatto il nome di Joao Felix alla società: anche qui si sta spingendo per un prestito con diritto di riscatto ma c'è da convincere il Chelsea che ha pagato più di 50 milioni il giocatore in estate. Offerto Beto dell'Everton che però non interessa.