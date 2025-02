Gazzetta - Fiducia a Conceiçao che cambia il Milan: Leao diventa super sub

Nei prossimi 5 giorni il Milan si giocherà una stagione, perché gli scontri diretti contro Bologna e Lazio potranno dire di più su quelle che saranno effettivamente le ambizioni della formazione rossonera. Non c'è altra soluzione al di fuori della vittoria, anche perché ad oggi la Juventus, ed il quarto posto, distano la bellezza di otto punti.

Vincendo giovedì a Bologna questa distanza si assottiglierebbe, ma l'accesso nell'Europa che conta non dipende più (e solo) dal Milan e dai suoi errori individuali, bensì anche dal rendimento delle avversarie, che se dovessero continuare a macinare punti diventerebbero imprendibili.

Per il Milan ci sono comunque in palio ancora 39 punti, 30 dei quali gli permetterebbero di entrare di diritto (o quasi) in Champions League. Per questo motivo in occasione dell'allenamento di ieri Sergio Conceiçao ha tenuto un lungo discorso motivazionale alla squadra, che adesso avrà l'obbligo di puntare una rimonta ancora più complicata del previsto. L'allenatore portoghese è stato affiancato in questo compito dalla dirigenza, dal Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic ed il direttore tecnico Geoffrey Moncada, che a differenza dell'eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord, non hanno aperto bocca lasciando la scena a chi oggi siede in panchina. I due, però, ci hanno tenuto a ribadire la fiducia nei confronti di Sergio Conceiçao ed il fatto che non sarebbero alla ricerca di nessun allenatore per sostituirlo.

Il portoghese ha piena carta bianca soprattutto nelle scelte. Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che il lusitano potrebbe cambiare ancora, non riproponendo più i 'Fantastici 4' insieme. Ad una squadra super offensiva si preferisce dunque una più equilibrata, con Leao che potrebbe essere il grande escluso. La sostituzione di Torino lo conferma, ma se andiamo a considerare i numeri registrati da subentrato, è forse quasi meglio che il 10 del Milan diventi la super sub di Sergio Conceiçao per questo finale di stagione.