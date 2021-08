Gazzetta - Florenzi, no alle altre offerte: vuole solo il Milan. Si può fare con l’obbligo di riscatto a certe condizioni

Sembrava una trattativa un po' più semplice e veloce da chiudere e invece Milan e Roma stanno impiegando diversi giorni per arrivare ad un accordo per il trasferimento in rossonero di Alessandro Florenzi. Nonostante la volontà di tutte le parti in causa è la stessa: i rossoneri vogliono infatti il terzino, il giocatore vuole il Milan, i giallorossi sono disposti a venderlo al Diavolo. Eppure la fumata bianca tarda ad arrivare in quanto non c'è ancora accordo tra i due club sulla formula.

NODO FORMULA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la Roma vorrebbe incassare subito dalla cessione di Florenzi, mentre il Milan, che era partito dal chiedere il giocatore in prestito secco, ora è disposto ad aggiungere il diritto di riscatto. I giallorossi potrebbe anche venire incontro ai rossoneri, ma vorrebbero la certezza di cedere il terzino la prossima estate e quindi pretendono l'obbligo di riscatto. La soluzione potrebbe essere trovata, come spesso accade nelle trattative, a metà strada, vale a dire con un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

VOGLIA DI MILAN - L'agente dell'esterno, Alessandro Lucci, sta facendo un grande lavoro di diplomazia per provare ad arrivare ad un accordo il prima possibile e soddisfare la volontà del suo assistito: Florenzi vuole infatti solo il Milan ed è pronto a rifiutare tutte le altre offerte che gli arriveranno da qui alla fine del mercato. Va detto che la Roma in questo momento è concentrata sul ricerca del centravanti che dovrà sostituire Edin Dzeko, ma non appena il ds romanista Tiago Pinto tornerà da Londra, dove sta trattando Abaham con il Chelsea, parlerà con il Milan per provare a chiudere finalmente questa trattativa.