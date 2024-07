Gazzetta - Fofana a un passo. Mancano i bonus, si può chiudere in 48-72 ore

vedi letture

Tra due giorni il Milan partirà alla volta degli Stati Uniti dove per il secondo anno consecutivo sarà in tournée estiva e giocherà tre amichevoli di lusso (Manchester City, Real Madrid, Barcellona). Questa però potrebbe anche essere la settimana decisiva per Youssouf Fofana, centrocampista francese del Monaco che il Diavolo ha puntato già da diverso tempo e con cui c'è già l'accordo sul contratto.

A un passo

Nelle ultime ore si è registrato un forte ritorno di Manchester United e Atletico Madrid per Fofana: britannici e spagnoli hanno chiesto informazioni al Monaco. Ed è proprio questo, secondo la Gazzetta dello Sport, che ha fatto accelerare il Milan nelle ultime ore per risolvere al più presto la questione con i monegaschi ed evitare altre situazioni alla Zirkzee. Secondo quanto scrive la rosea ieri ci sono stati contatti telefonici positivi tra le due dirigenze che hanno smosso le acque: accordo trovato sulla parte fissa che si attesta attorno ai 14 milioni di euro. Nei prossimi vertici si cercherà l'intesa sui bonus e poi Fofana potrà finalmente considerarsi un calciatore rossonero. La Gazzetta continua sottolineando che nelle prossime 48-72 ore le cose potranno concludersi positivamente. Fofana è così a un passo dal Milan.

Termini personali

Come detto Fofana ha già da tempo l'accordo con il Milan. Una volta risolte le ultime questioni tra i due club, il centrocampista francese potrà mettere la firma su un contratto quadriennale che avrà un valore di 3 milioni, bonus inclusi. In questo modo il mediano si garantirà il doppio dello stipendio percepito nel Principato e avrà modo di competere per un posto da titolare nello scacchiere di Fonseca. Al Milan, inoltre, Fofana ritroverebbe i compagni di nazionale Maignan e Theo, oltre che una nutrita rappresentanza francese o francofona. Curiosità, il giocatore è già stato in Italia nelle scorse ore: nel weekend si è sposato a Firenze l'amico Moussa Diaby che dall'Aston Villa è pronto a trasferisi all'Al-Ittihad nel campionato saudita. Fofana prende le misure con quella che potrebbe essere la sua prossima casa.