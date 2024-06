Gazzetta - Fofana annuncia l'addio al Monaco e il Milan prepara l'assalto: servono 20-25 milioni

Si parla sempre tanto del grande attaccante che dovrà prendere il Milan in questo mercato estivo, ma attenzione anche ad altre priorità dei rossoneri: ad esempio, al Diavolo serve a tutti i costi pure un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa. E al momento il nome più caldo è quello di Youssouf Fofana, centrocampista classe 1999 del Monaco che è in cima alla lista dei dirigenti di via Aldo Rossi.

VIA DAL MONACO - Lo riferisce stamattina La Gazzetta Sportiva che spiega che un primo passo verso Milanello lo ha fatto lo stesso mediano francese che nelle scorse ore ha annunciato l'addio alla squadra monegasca dal ritiro della sua nazionale: "Ho ancora un anno di contratto con il Monaco. Ho parlato del mio futuro con i dirigenti, non è un segreto. Abbiamo un accordo per fare questo passo successivo. Se non dovesse accadere, resterò al Monaco per il resto della stagione. Spero che tutti vincano quest’estate, ma al momento non ci penso". Fofana giocherà l'Europeo con la Francia e per evitare che un suo exploit possa aumentare la concorrenza il Milan vorrebbe provare l'assalto decisivo prima dell'inizio della competizione.

CIFRA ALLA PORTATA - Quanto costa il mediano francese? Un anno fa, il Monaco rifiutò un'offerta da 35 milioni di euro del Nottingham Forest, con la speranza di rinnovargli il contratto. Così però non è stato e la scadenza è sempre il 2025. Con un solo anno di contratto, il club francese si dovrà quindi "accontentare" di una cifra più bassa che potrebbe essere tra i 20 e i 25 milioni. Una cifra abbastanza importante, ma sicuramente alla portata del club di via Aldo Rossi. Quando il suo nome ha iniziato ad essere accostato con insistenza ai rossoneri, Fofana ha commentato così: "Tutti conoscono il Milan e il suo palmares. È un club enorme". Un "club enorme" che ora ha bisogno di lui.