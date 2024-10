Gazzetta - Fonseca amplia le scelte: Tomori e Abraham a rischio, Loftus e Okafor scalpitano

Tra i tanti problemi e punti interrogativi emersi in questo inizio di stagione deludente del Milan, c'è anche la questione relativa alle scelte di Paulo Fonseca e nello specifico riguardo al turnover e all'utilizzo profondo della rosa. Nelle prime nove stagionali, infatti, il tecnico portoghese ha impiegato di fatto sempre gli stessi 14/15 giocatori. Ora con sette partite all'orizzonte in 21 giorni bisogna ampliare le scelte.

Tomori a rischio

Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, nel settore difensivo quello più a rischio di accomodarsi in panchina è Fikayo Tomori: le ultime prestazioni sottotono, unite al comportamento scorretto in combutta con l'amico Tammy Abraham nei confronti di Pulisic in occasione del secondo rigore concesso ai rossoneri a Firenze, dovrebbero convincere Fonseca a rispolverare Pavlovic che nelle ultime quattro ha giocato solo un minuto dopo che nelle prime uscite si era rivelato uno dei più convincenti. Posto garantito invece per Matteo Gabbia che è diventato l'unica certezza in mezzo alla difesa. Sulle fasce, in attesa del ritorno di Calabria e con la squalifica di Theo, sarà necessario valorizzare uno o due tra Jimenez, Bartesaghi e Terracciano.

Loftus e Okafor scaldano i motori

La rosea sottolinea che al momento per Paulo Fonseca tutti i giocatori sono sotto esame. Anche un Tijjani Reijnders dunque potrebbe essere in bilico per la titolarità sabato in campionato, specialmente con un Ruben Loftus-Cheek che ha lavorato bene durante la pausa e potrebbe essere già a disposizione per sabato contro l'Udinese. Musah tornerà tardi dagli Stati Uniti ma sarà necessario fare entrare anche lui con costanza nelle rotazioni. Davanti, esattamente come Tomori, anche Tammy Abraham potrebbe salutare la maglia da titolare: al suo posto scalpita Noah Okafor che richiede maggiori chance dall'inizio e potrebbe averle nel ruolo di doppio attaccante con Morata. Per Samuel Chukwueze, invece, è necessario aspettare i risultati degli esami strumentali (LEGGI QUI): la sua stagione, al momento, sembra davvero stregata.