Gazzetta - Fonseca chiede il numero 9. Obiettivo successivo: creare valore

C'è un numero che farà la differenza nei prossimi mesi nell'universo rossonero e che soprattutto potrebbe essere discriminante tra una stagione vincente e una senza trofei la prossima stagione: è il numero 9. Con l'addio di Olivier Giroud maglia e posto in campo rimangono vacanti e la missione della dirigenza sarà sostituirlo adeguatamente. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, è cio che pensa anche Paulo Fonseca che, con ogni probabilità, sarà il nuovo tecnico del Milan.

Un 9 per essere competitivi

Secondo quanto viene riportato dalla rosea questa mattina, il prossimo allenatore del Milan, che dovrebbe essere Paulo Fonseca, avrebbe segnalato al club una sola vera richiesta per questo mercato: un nuovo centravanti. Per il resto, secondo quanto viene riportato, il tecnico portoghese crede che la rosa del Milan abbia già un valore importante e che, con l'aggiunta di un nuovo terminale offensivo, possa essere già competitiva per il titolo a partire dalla prossima stagione sportiva. Per la rosea Fonseca non avrebbe imposto altri paletti o limiti, nemmeno su cessione o blindaggio di qualche top player. Al momento i nomi per l'attacco sono sempre i soliti: il favorito è Joshua Zirkzee di cui non preoccupa nè il costo (40 milioni di clausola), nè lo stipendio. A fare la differenza potrebbero essere le commissioni agli agenti. Subito dopo di lui c'è Benjamin Sesko e poi le vere e proprie alternative: Jonathan David del Lille - allenato nelle ultime due stagioni da Fonseca - e Serhou Guirassy dello Stoccarda. La concorrenza per ognuno di questi giocatori non manca.

Creare valore

Fonseca chiaramente punta sul nuovo centravanti ma non si opporrà nel momento in cui la società deciderà di proporre nuovi innesti in altre zone del campo. In questo senso il Milan punta a portarsi a casa, da qui ad agosto, un difensore centrale e un mediano a centrocampo oltre che un terzino destro. Come ha detto Furlani saranno acquisti mirati. Per il tecnico lusitano la priorità sarà quella di creare valore, a partire specialmente da alcuni dei calciatori che già fanno parte della rosa rossonera. In primi Rafael Leao che già con Stefano Pioli è diventato calciatore e che ora deve essere aiutato a fare il salto di qualità in più. Ma ci sono altri talenti che Fonseca, secondo la Gazzetta, crede di poter rivitalizzare: in quest'ottica vengono citati sia Pierre Kalulu che Samuel Chukwueze. Lato firma, questa settimana potrebbe essere decisiva per l'ufficialità di Paulo Fonseca che, al momento, è ancora in Portogallo. La sensazione però è che, terminata ufficialmente la stagione dopo l'amichevole di Perth, il nuovo corso possa finalmente iniziare.