Gazzetta - Frendrup, una diga per il Milan: costa 20 milioni

Fino a questo momento il centrocampo del Milan non ha conosciuto altri interpreti al di fuori di Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. I due sembrerebbero essere entrati finalmente in sintonia, con in particolare le prestazioni del primo che stanno finalmente salendo di livello, quello per il quale il Milan ha alla fine deciso di puntare su di lui in estate.

Per quanto possa essere funzionale, questa coppia non potrà reggere i ritmi forsennati della stagione fino alla fine, motivo per il quale il Milan si starebbe iniziando di muovere di conseguenza stando a La Gazzetta dello Sport. Per andare a rinforzare il centrocampo di Paulo Fonseca, proprio come quest'estate, è uscito fuori il nome dello statunitense (ma col passaporto italiano) Johnny Cardoso, anche se questa mattina la rosea ha fatto quello di Morten Frendrup, classe 2001 danese e pupillo di Gilardino al Genoa.

LA SITUAZIONE FRENDRUP - Per il prossimo calciomercato invernale il Milan avrebbe messo nel mirino Morten Frendrup stando a La Gazzetta dello Sport. Inutile dire che però il tutto dipenderà molto da Ismael Bennacer e dal suo recupero. I dirigenti rossonero sperano che l'algerino possa tornare il prima possibile, anche se la lesione di terzo grado al gemello mediale del polpaccio destro il rientro non può essere fissato prima di dicembre-gennaio.

Il fatto, però, è che considerata la criticità dell'infortunio, il rientro in campo di Bennacer non sarà istantaneo, ma bisogna avere pazienza per evitare una possibile ricaduta. Fra le altre cose anche Frendrup è al momento indisponibile per un problema al polpaccio, che però gli permetterà di tornare in campo subito dopo la sosta. Comunque, un'eventuale trattativa tra il Milan ed il Genoa per il danese scatterebbe solo nel momento in cui si appurasse che Bennacer non possa essere utile alla causa rossonera già da gennaio.

QUANTO COSTA FRENDRUP? - Non è un segreto che la proprietà del Genoa stia attraversando un periodo di difficoltà, e la possibilità di monetizzare da una cessione genere permetterebbe al Grifone di tirare un enorme sospiro di sollievo. C'è da dire, però, che Frendrup ha estimatori soprattutto all'estero, e considerata l'età, 23 anni, per strapparlo al Genoa ed alla concorrenza il Milan potrebbe arrivare ad investire fino a 20 milioni di euro,