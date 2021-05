Gazzetta - Futuro Gigio, Raiola dice di avere in mano offerte da 10 mln. Il Milan spera di convincerlo con la Champions

La situazione era già complicata prima, figurarsi ora dopo l'incontro di sabato con la Curva Sud rossonera. L'argomento è sempre il futuro di Gigio Donnarumma che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e che per il momento non ha ancora detto sì al rinnovo con il Milan. Il portiere ha ribadito anche agli ultras milanista che la sua volontà è quella di restare a Milanello, ma la firma non arriva e le voci sulla Juventus si fanno sempre più forti con il passare dei giorni.

TRATTATIVA IN STALLO - La trattativa è in stallo ormai da diverso tempo e nessuna delle due parti sembra intenzionata a muoversi dalla sua posizione: il club di via Aldo Rossi ha già messo sul piatto un rinnovo da 8 milioni di euro a stagione e non vuole assolutamente andare oltre a questa cifra, mentre la richiesta dell'agente di Donnarumma, Mino Raiola, parte da 12 milioni. Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il noto procuratore avrebbe fatto sapere di avere in mano proposte da 10 milioni, quindi superiori a quella del Milan.

IL PESO DELLA CHAMPIONS - Oltre all'aspetto economico, ce n'è però un altro che ha acquisito grande importanza: un peso sempre più importante è infatti la conquista di un posto in Champions League, competizione a cui Gigio non ha mai partecipato e che a 22 anni è convinto che sia arrivato il momento di giocare. A fine stagione, il Milan, oltre al contratto da 8 milioni, spera di poter mettere sul piatto anche la partecipazione alla prossima Champions per convincere Donnarumma a restare in rossonero.