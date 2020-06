Gazzetta - Gazidis torna a Milanello, Ibrahimovic lo affronta: "Non è più il mio Milan, club senza progetto"

Forse Gazidis non si aspettava un faccia a faccia così infuocato. Ieri mattina, a distanza di tre mesi, l’amministratore delegato rossonero si è presentato a Milanello con l’intento di motivare la squadra in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus (portando la notizia dell’accordo raggiunto con la proprietà sulla riduzione degli stipendi), ma si è ritrovato con alcuni nodi da sciogliere e un Ibrahimovic tanto schietto quanto deluso.

L’ACCUSA - La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina riporta le parole che il fuoriclasse svedese, probabilmente ancora seccato per il licenziamento di Boban, avrebbe pronunciato al cospetto del dirigente rossonero: "Non è più il mio Milan, non c’è un progetto, se io sono qui è soltanto per passione". Stando sempre a quanto riferito dalla rosea, alcuni giocatori non sarebbero stati contenti per questa presa di posizione di Zlatan, il quale, a questo punto, sembra deciso a cambiare aria a fine stagione. Evidentemente, tra Ibra e Gazidis non c’è empatia.

LA PROMESSA - Oltre a Ibrahimovic, anche Bonaventura, Begovic e, soprattutto, Romagnoli hanno preso la parola. Il capitano ha chiesto al manager sudafricano il perché di una visita considerata tardiva e poco opportuna nei contenuti a pochi giorni da un match decisivo. Gazidis si è difeso con garbo e senza mai perdere la calma: i calciatori rossoneri hanno chiesto ragione del comportamento della proprietà, considerata poco presente, strappando all’a.d. la promessa di tornare più spesso a Milanello.