Gazzetta - Gigio, Romagnoli, Theo e Rebic: il Milan vuole blindare i suoi gioielli

Con il campionato sospeso per l'emergenza coronavirus, in casa rossonera si prova a guardare al futuro ed in particolare al destino di alcuni dei gioielli della rosa milanista: parliamo di Gigio Donnarumma, capitan Romagnoli, Theo Hernandez e Ante Rebic. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza questa mattina la situazione di questi quattro giocatori e spiega che tutto lascia pensare che sarà una partita piuttosto impegnativa e complicata.

RINNOVO GIGIO - Il primo nodo da sciogliere è certamente il rinnovo del portierone rossonero, il cui contratto scade il 30 giugno 2021: Maldini e Boban, prima del famoso caos societario, spingevano per sedersi il prima possibile al tavolo con il suo agente Mino Raiola per avviare le trattative per il prolungamento di Gigio, mentre ora bisognerà capire cosa vorrà fare l'ad Ivan Gazidis. L'ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione dell'estremo difensore milanista rende tutto più complicato e quindi la sua cessione in estate, per evitare di perderlo un anno dopo a zero, è uno scenario possibile.

A TITOLO DEFINITIVO - Con Raiola, il Milan dovrà poi trattare anche il rinnovo di Alessio Romagnoli, il cui contratto scade nel 2022 e quindi c'è più tempo per le trattative: anche in questo caso, però, il nodo da sciogliere sarà lo stipendio del giocatore, soprattutto se dovesse essere ritoccato verso l'alto (ora guadagna 3,5 milioni all'anno, il prossimo salary cap dovrebbe essere tra 1,5 e 2 milioni). Il club di via Aldo Rossi dovrà poi blindare Theo Hernandez, che in estate potrebbe finire nel mirino di qualche top club visto il suo ottimo rendimento. Da capire poi anche se i rossoneri riusciranno a trovare il modo per acquistare a titolo definitivo Ante Rebic, il quale al momento a Milanello in prestito fino al 2021.