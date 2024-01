Gazzetta - Giroud uomo gol e uomo assist. E sabato sfida l'obiettivo Zirkzee...

Olivier Giroud, nonostante l'età che avanza e nonostante si parli sempre - e anche giustamente - di come il Milan necessiti di un centravanti giovane, su cui puntare per il futuro, anche in questa stagione è uno dei giocatori più decisivi del Milan. Anzi, numeri alla mano è il rossonero più decisivo di tutti: infatti il francese non comanda solo la classifica dei gol in casa rossonera ma anche quella degli assist.

Assistman

Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud non può essere considerato solamente un uomo gol. E c'è da dire che anche in quest'annata le sue reti le sta facendo: 10 in campionato a cui se ne aggiunge una in Champions, terza stagione consecutiva in doppia cifra e in linea per una delle sue migliori stagioni realizzative di sempre. Ma ciò per cui si fa ammirare è come fa giocare la squadra, un aspetto del gioco che gli è stato sempre riconosciuto e che quest'anno emerge con i sette assist realizzati in Serie A. Tolto Thuram, appaiato insieme a lui, nessuno ha fatto meglio. La cosa bella è che Giroud offre i suoi palloni a tutti: ha fornito due assist a Leao e due a Okafor, poi uno ciascuno a Pulisic, Theo e Jovic. Sul carro di Olivier c'è posto per tutti. E con un rendimento tale mette in difficoltà il Milan ma anche se stesso in ottica futuro.

Contro il futuro

In primavera e alla fine della stagione, Olivier Giroud e il Milan dovranno decidere come muoversi. Il rapporto reciproco va a gonfie vele e non ci sarebbe motivo per interrompere il sodalizio: il rinnovo sarebbe fattibile. La palla però sarà tra i piedi del francese che dovrà capire se vorrà ancora spendersi per almeno un altro anno su questi ritmi. In questo senso è molto interessante la sfida del weekend con il Bologna. Il 9 dell'attacco rossoblù, rivelazione della squadra rivelazione, è l'olandese Joshua Zirkzee, profilo che al Milan piace da tempo e non a caso iscritto sulla lista della spesa di Furlani e Moncada per l'estate. Zirkzee è già stato visionato in un paio di occasioni dagli scout rossoneri ma i rossoneri sanno che la concorrenza sarà elevata. A partire dal Bayern che può pagare una clausola esclusiva di 40 milioni e continuando con la Premier League: l'Arsenal avrebbe già stanziato 50 milioni mentre il Manchester United avrebbe già mandato alcuni emissari al Dall'Ara.