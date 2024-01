Gazzetta - Gol e nervosismo: la strana serata di Leao

Il gol di Rafael Leao, su splendido assist del solito Theo Hernandez, ha illuso il Milan che ieri sera si è fatto poi rimontare e superare dall'Atalanta nella ripresa, venendo così eliminato ai quarti di Coppa Italia. La prova del portoghese è stata caratterizzata da una buona prima frazione di gioco, arricchita anche dalla rete dell'1-0, e da un secondo tempo invece deludente come quello di tutto il Milan.

NERVOSISMO IN CAMPO - A riferirlo questa mattina è La Gazzetta dello Sport che spiega che Leao ha illuminato San Siro con il gol del vantaggio, ma da lì in poi si è spento sempre di più. Nel finale, poi, complice ovviamente il risultato negativo arrivato anche per una decisione arbitrale sbagliata, l'attaccante portoghese è apparso molto nervoso, tanto da essere ammonito per proteste dell'arbitro Di Bello. Il numero 10 ha poi mostrato segni di insofferenza anche verso i compagni, allargando più volte le braccia dopo gli errori degli altri.

LA RABBIA DI RAFA - La rabbia di Leao si è scatenata poi nel post-partita sui social dove ha ritwittato un video del rigore concesso ieri all'Atalanta per un fallo (inesistente) di Jimenez su Miranchuk e ha scritto "Incredibile...". La delusione di Rafa è tanta, così come quella di tutto il gruppo milanista che ieri ha visto sfumare un altro obiettivo stagionale dopo la Champions League.