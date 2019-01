Gazzetta - Higuain-Milan, incertezza fino a fine mese: intanto il Chelsea esce allo scoperto e chiama la Juve

Prima la Coppa Italia, quindi la finale di Gedda. Poi si vedrà... Il Milan, come evidenzia La Gazzetta dello Sport in edicola stamane, confida che Higuain, almeno per cinque giorni, si concentri solo sul campo, allontanando altri pensieri. La situazione del Pipita è destinata a rimanere incerta probabilmente sino a fine mese, anche perché lui, per il momento, non ha fatto nulla per prendere una posizione chiara.

TELEFONATA - Da Londra, ovviamente, le sirene non smettono di suonare. Higuain resta un obiettivo del Chelsea, tanto da indurre - secondo fonti inglesi - Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovich, a chiamare la Juve per chiedere il giocatore. Risposta: no al prestito secco, Gonzalo si può muovere a gennaio soltanto in presenza di garanzie sul riscatto in estate. Garanzie su cui adesso i Blues rifletteranno. Nel frattempo, l’argentino proverà a portare il Milan ai quarti di TIM Cup e a regalare a Gattuso il suo primo trofeo da allenatore.

ZERO ALTERNATIVE - Al termine di questi cinque giorni, toccherà al Milan esprimersi se i Blues proseguiranno il corteggiamento al Pipa. Al momento i rossoneri non hanno pronto un sostituto se Higuain lasciasse Milanello. Particolare non trascurabile, che potrebbe assolutamente essere quello decisivo per una fumata nera. Come detto, prima il campo, poi si vedrà...