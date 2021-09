Gazzetta - Ibra-Diaz: il 10 e l’11 sono pronti ad accendere l’attacco rossonero

Tra Zlatan Ibrahimovic e Brahim Diaz, si è creato un feeling particolare sia dentro che fuori dal campo: nelle scorse ore, ad esempio, lo svedese ha pubblicato sui social una foto in compagnia dello spagnolo accompagnata dalla frase "Mini me and me". Lo svedese, che è tornato ad allenarsi in gruppo ormai da circa una settimana, è pronto per tornare in campo e lo farà, con ogni probabilità, proprio giocando al fianco di Diaz.

LA COPPIA É PRONTA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il 10 e l'11 sono pronti ad accendere l'attacco del Milan. Difficile pensare che lo passano fare dal primo minuto contro la Lazio visto che Ibra non dovrebbe partire dal primo minuto, ma anche a partita in corsa i due potrebbero essere un'arma micidiale per mettere in difficoltà la retroguardia biancoceleste.

GRANDI DIFFERENZE - Lo spagnolo e lo svedese, in campo, parlano la stessa lingua, nonostante tra loro siano molto diversi: li dividono infatti 24 centimetri di altezza, 36 chili sulla bilancia e anche 18 anni sulla carta di identità. Eppure quando giocano si trovano a meraviglia e il più felice di questo non può che essere Stefano Pioli.