Gazzetta - Ibra, richieste da top: 7.5 milioni netti. Dialogo interrotto, ma nessuna rottura definitiva

Una richiesta che ha spiazzato il Milan. Sembrava (quasi) tutto fatto, invece... Invece la questione relativa al rinnovo di Ibrahimovic è tutt’altro che chiusa. Questo perché lo stesso Zlatan ha sorpreso tutti rifiutando la proposta rossonera. L’idea dei vertici di via Aldo Rossi era quella di garantire allo svedese un ingaggio fisso di 5 milioni più un altro milione in premi. Ma questa formula non ha avuto il gradimento dell’attaccante.

LA RICHIESTA - Come riporta La Gazzetta dello Sport, Ibra ha chiesto un sostanzioso aumento sulla parte fissa: 7.5 milioni di euro netti, magari comprendendo alcuni bonus. Al Milan non hanno preso benissimo la controproposta del giocatore e del suo agente, Mino Raiola, ma la trattativa prosegue. E non sarebbe una sorpresa se le parti decidessero di venirsi incontro, magari con una cifra a metà strada (6 milioni più bonus?).

NESSUNA ROTTURA - La frenata è stata tanto improvvisa quanto brusca. Il dialogo si è provvisoriamente interrotto, ma non è il caso di parlare di rottura. Semmai è più esatto pensare a una pausa di riflessione, sottolinea la Gazzetta. È verosimile pensare che già da lunedì siano in programma nuovi summit. Perché, nonostante l’intoppo, Ibrahimovic e il Milan vogliono proseguire insieme.