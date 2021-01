Gazzetta - Ibra, risposta positiva nonostante il rigore sbagliato: Zlatan lotta e gioca per la squadra

Il gol numero cinquecento dovrà aspettare. Poco male. Avrà altre occasioni per piazzare l’ennesimo "numero" della sua straordinaria carriera. Zlatan Ibrahimovic è rimasto a digiuno al Dall’Ara, ma la risposta data dopo i fatti del derby - osserva La Gazzetta dello Sport - è stata positiva.

SACRIFICIO - Ibra non ha segnato, ha sbagliato l’ennesimo rigore della stagione, ma ha giocato con e per la squadra, lottando su ogni pallone e tenendo su il Milan nei bollenti minuti finali. Lo svedese è entrato nelle azioni dei gol rossoneri, ne ha sfiorati altri, ha mandato due volte al tiro Calabria e ha dato una grossa mano in difesa, soprattutto su punizioni e calci d’angolo avversari. Nessun atteggiamento esasperato, solo lavoro e tanto sacrificio.

LEADER - Per una volta - scrive la rosea - Ibrahimovic non è stato dio, ma un uomo di buona volontà. Altrettanto utile alla causa, ovviamente. Si è messo al servizio dei suoi compagni, gli stessi che aveva messo in difficoltà nel derby di Coppa Italia facendosi cacciare nel secondo tempo. Ma è acqua passata. Ibra era e resta l’uomo squadra per eccellenza, il leader indiscusso dello spogliatoio. E il Milan (tutto!) è dalla sua parte.