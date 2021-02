Gazzetta - Ibrahimovic verso Sanremo, ma prima l'Olimpico e la Roma: Zlatan cerca gol e applausi

L’Olimpico prima dell’Ariston. E scusate se è poco... Prima che si accendano le luci di Sanremo, Ibrahimovic sarà di scena a Roma. E i tifosi rossoneri, ovviamente, si augurano che possa essere tra i protagonisti del match. "Zlatan cerca gol e applausi", scrive La Gazzetta dello Sport, che posiziona i riflettori sul campione svedese, il quale, da oggi e per tutta la prossima settimana, sarà al centro dell’attenzione.

L’AGENDA - Dopo la gara con la Roma (l’avversaria più affrontata in carriera nonché la vittima preferita con 12 gol segnati), Ibrahimovic lascerà i compagni per allenarsi tre giorni da solo in Liguria, dove sarà seguito da un preparatore e un fisioterapista del club. Zlatan sarà a Sanremo martedì per la prima serata della kermesse, poi mercoledì si presenterà a San Siro per la partita contro l’Udinese; giovedì resterà a Milanello per il defaticante, poi in Riviera fino a sabato, ultima serata del Festival e vigilia di Verona-Milan.

SHOWMAN - Stasera Ibra tornerà titolare dopo essere partito dalla panchina contro la Stella Rossa. Nei prossimi giorni vestirà anche i panni dello showman, ma prima vuole lasciare il segno in campo. Il miglior modo per salutare la squadra prima di Sanremo è un abbraccio dopo un gol.