Gazzetta - Il Bayern Monaco piomba su Theo, ma il Milan punta al rinnovo (e comunque vuole almeno 100 milioni)

Con Alphonso Davies che si è promesso al Real Madrid, il Bayern Monaco è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro e il nome in cima alla preferenze dei tedeschi è quello di Theo Hernandez. Il club bavarese si prepara all'assalto e in Germania si vocifera che sono pronti a mettere sul piatto 60-70 milioni di euro.

ALMENO 100 MILIONI - A queste cifre, difficilmente il Milan darà il suo via libera alla cessione in quanto pretende molto di più: come scrive stamattina La Gazzetta dello Sport, infatti, se si pensa che Cucurella nell’estate del 2022 è stato pagato 70 milioni dal Chelsea, è ragionevole ipotizzare che il Diavolo, per lasciar partire Theo Hernandez, non voglia scendere sotto ai 100 milioni. Una cifra importante, ma assolutamente in linea con il valore del giocatore francese che è uno dei migliori terzini sinistri al mondo.

COLLOQUI PER IL RINNOVO - In via Aldo Rossi, comunque, se non davanti ad un offerta monstre, non hanno intenzione di cedere Theo che è un leader indiscusso dello spogliatoio milanista. E presto puntano ad iniziare i colloqui con il francese e con il suo entourage per discutere del rinnovo del contratto che scade il 30 giugno 2026. Oltre al prolungamento temporale, ci sarà anche un ritocco verso l'alto dello stipendo dell'ex Real Madrid che attualmente guadagna 4,5 milioni di euro a stagione. Ieri, intanto, Theo è stato premiato a Milanello per il traguardo delle 200 presenze in rossonero: "Voglio ringraziare tutti, sono molto felice per le 200 partite in questo grande club. Spero di farne ancora di più" ha commentato il terzino milanista.