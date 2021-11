Gazzetta - Il Milan accelera per Renato Sanches: il Lille chiede 35 milioni, ecco la strategia rossonera

Cercasi centrocampista. Perché il caso Kessie è di difficile risoluzione, e perché la Coppa d’Africa, nel periodo più caldo della stagione, priverà Stefano Pioli dello stesso ivoriano e di un altro pilastro della squadra come Ismael Bennacer. Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi, dunque, in vista della sessione di gennaio, si stanno guardando intorno alla ricerca di una soluzione.

Buoni rapporti con il Lille

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il principale obiettivo dei rossoneri è Renato Sanches. Stando all’indiscrezione riferita dalla rosea, il Milan intende accelerare per il portoghese, il quale è legato al Lille da un contratto fino al 30 giugno 2023. È un’impresa difficile, ma non impossibile. Perché i rapporti con la società francese sono ottimi e perché il ragazzo sarebbe felice di trasferirsi a Milano.

La richiesta e la strategia

Ma quanto chiede il Lille per il cartellino del giocatore? Tanto! Si parla di 35 milioni di euro, cifra tutt’altro che agevole, soprattutto sul mercato invernale. Il Milan farà comunque un tentativo: come riporta la Gazzetta, i rossoneri puntano quantomeno a bloccare subito Renato Sanches per scoraggiare la concorrenza, che è agguerrita.