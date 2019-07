Gazzetta - Il Milan accelera per Veretout: incontro Maldini-Pradè, sul tavolo anche Cutrone e Biglia

Dopo Krunic, il Milan è al lavoro per regalare altri rinforzi a centrocampo a Marco Giampaolo. I nomi che si fanno sono tanti, ma al momento quello più caldo è quello di Jordan Veretout, centrocampista in uscita dalla Fiorentina: come riporta gazzetta.it, i rossoneri stanno provando ad accelerare e per questo oggi il dt milanista, Paolo Maldini, ha incontrato il ds viola Pradé per discutere proprio del giocatore francese.

CONTROPARTITE - Per dare una svolta alla trattativa, il club di via Aldo Rossi avrebbe messo sul tavolo anche Patrick Cutrone e Lucas Biglia, i quali potrebbero entrare in questo affare. Il giovane attaccante milanista viene vaulutato da Milan almeno 25 milioni di euro, mentre l'argentino potrebbe essere ceduto dai rossoneri per liberarsi di un ingaggio che grava pesantemente sul bilancio del Diavolo (3,5 milioni netti a stagione).