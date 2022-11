Gazzetta - Il Milan cerca nuovi talenti per l'attacco: occhi su Okafor, Semedo e Marciano Sanca

MilanNews.it

Tra le priorità assolute del Milan c'è sicuramente il rinnovo di Rafael Leao, giocatore fondamentale e imprescindibile della squadra di Stefano Pioli. Indipendentemente da come andrà a finire questa telenovela, il club di via Aldo Rossi è alla ricerca di nuovi talenti offensivi, con la speranza che poi possano diventare dei campioni con la maglia del Diavolo.

OCCHI SU OKAFOR - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che tra i nomi che circolano con maggiore insistenza a Casa Milan c'è quello di Noah Okafor, attaccante del Salisburgo che in questa stagione ha affrontato due volte i rossoneri in Champions League. Il giovane svizzero è ormai più di una promessa, tanto che ha già una valutazione piuttosto importante che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. I dirigenti del Diavolo lo tengono d'occhio da tempo e chissà che in estate questo interesse non si trasformi in qualcosa di più concreto.

GIOVANI CENTRAVANTI - In via Aldo Rossi, stanno poi seguendo con grande attenzione anche altri due centravanti giovanissimi: si tratta di Luis Semedo del Benfica B e Marciano Sanca Tchami dell’Almeria B. Il primo è un classe 2003, è portoghese come Leao, è dotato di un fisico importante e ha un contratto in scadenza nel 2023, dunque in estate potrebbe muoversi a zero in caso di mancato rinnovo con la formazione lusitana. Marciano Sanca è invece un giocatore del 2004 nato in Guinea-Bissau: si tratta di un centravanti di ruolo, ma meno fisico rispetto a Semedo. E' un gioiellino pronto ad esplodere e il Milan per questo spera di mettere le mani su di lui prima della concorrenza.