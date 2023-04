Gazzetta - Il Milan di Pioli cade nella trappola di Mourinho. E rischia grosso nel finale

MilanNews.it

Dopo una partita senza emozioni e particolarmente noiosa, con zero tiri verso lo specchio della porta fino al 49° della ripresa, la sfida tra Roma-Milan si infiamma da un momento all'altro: De Ketelaere perde palla e scatena la ripartenza dei giallorossi guidata da Celik, palla per Abraham in area che fulmina Maignan di destro. Un gol che poteva valere tre punti nella testa di tutti i romanisti, ma non in quella di Saelemaekers: siamo vicini al centesimo minuto della partita, cross di Leao e zampata del belga, che pareggia i conti. Un finale pazzo all'Olimpico.

Occasione sprecata

Con una Roma in emergenza, Mourinho ha organizzato la partita sotto un unico aspetto: grande intensità, compattezza, una gara sporca. Un punto poteva essere un traguardo accettabile fin dall’inizio per i giallorossi, anche per non lasciarsi staccare da una concorrente diretta. E forse, inconsciamente, anche il Milan ha pensato la stessa cosa dopo un mese di fuoco con la doppia sfida di Champions con il Napoli e diversi punti da guadagnare in classifica.

La trappola di Mou

Non una gara facilissima da interpretare per i rossoneri, che trasmettono sensazioni contrasti all'interno del match: hanno in mano la partita, ma, come scrive la Gazzetta dello Sporto, non la stringe abbastanza. La squadra di Pioli è senza ritmo e determinazione, con una circolazione del pallone troppo lenta per impensierire la Roma di Mourinho, che in queste situazioni si sguazza come un coccodrillo. I giallorossi aspettano, resistono e al momento giusto fanno male al Milan con Abraham.