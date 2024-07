Gazzetta - Il Milan diventa Milanić: 20-22 milioni per Pavlovic, incontro con Samardzic

Questa mattina la Gazzetta dello Sport in prima pagina, in taglio basso, decide di titolare così sul mercato del Milan: "Milanić". Il motivo è presto detto: i rossoneri si ritrovano attivi sul mercato e orientati su due calciatori serbi, il centrale difensivo Pavlovic in forza al Salisburgo e il centrocampista all'Udinese da tre stagioni Lazar Samardzic. Due occasioni diverse, accomunate dalla provenienza geografica.

20-22 milioni

L'obiettivo più impellente, anche perché si tratta di quello seguito da più tempo, è Strahinja Pavlovic. Difensore centrale classe 2001 del Salisburgo da cui l'anno scorso il Milan, con un'operazione lampo, prelevò Noah Okafor. Molto meno veloce questa trattativa, dal momento che il giocatore è legato contrattualmente agli austriaci fino al 2027 e per questo la richiesta iniziale del club è elevata. La squadra della Red Bull chiede 30 milioni ma il Milan è fiducioso di poter chiudere sui 20-22 milioni complessivi. Dalla sua parte i rossoneri hanno la volontà di Pavlovic con cui è già stata raggiunta un'intesa su stipendio e durata del contratto: circa 1.4 milioni per i prossimi cinque anni. Per il Milan il serbo sarebbe una pedina importante: è un centrale grosso e alto (194 centimetri). In più usa il piede sinistro, il che sarebbe un unicum nella rosa di Paulo Fonseca. Nella prossima settimana sono attesi succosi sviluppi.

Incontro con il papà

Lazar Samardzic è più visto come un'occasione da sfruttare. Il centrocampista dopo tre anni a Udine e due trasferimenti saltati all'Inter e al Napoli, ora è finito nel mirino rossonero. Per il centrocampo il Milan punta da tempo a Youssouf Fofana per il quale c'è da trovare l'accordo con il Monaco dopo aver raggiunto l'intesa con il giocatore. I rossoneri avrebbero destinato 15 milioni per il cartellino del francese ma dal Principato hanno idee diverse e chiedono circa 10 milioni in più. Per questo il Diavolo potrebbe decidere di destinare gli stessi soldi sulla trattativa Samardzic, anche se i due giocatori sono diversi. La prossima settimana sarà calda anche su questo fronte con il papà-agente del giocatore - che fece saltare il trasferimento all'Inter con il figlio già a Milano - che visiterà Casa Milan.