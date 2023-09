Gazzetta - Il Milan e una rosa da 550 milioni: Leao, Maignan e Theo sono quelli che valgono di più. Simbolo Thiaw

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in vista del derby di Milano di sabato, analizza le rose di Milan e Inter, che insieme valgono oltre un miliardo di euro: nelle specifico, quella rossonera vale 550,2 milioni, mente quella nerazzurri 549,2. In merito al Diavolo, la Rosea scrive che in pochi anni il club di via Aldo Rossi ha costruito una squadra forte (secondo i dati di Transfermarkt è la 14^ al mondo per valore totale), nella quale ci sono diversi top-player.

CHE TRIO! - In pochi al mondo, per esempio, hanno un trio come quello composto da Rafael Leao, Mike Maignan e Theo Hernandez. Sono loro i tre giocatori del Milan che valgono di più: 100 milioni il portoghese, 70 il portiere francese e 65 l'ex terzino del Real Madrid. Ad aumentare il valore della rosa rossonera ci hanno pensato poi anche i nuovi arrivi estivi: da Loftus-Cheek a Pulisic, da Reijnders a Chukwueze. Oltre a fare crescere il valore del Diavolo, i nuovi acquisti hanno permesso anche di aumentare la profondità della rosa.

SIMBOLO THIAW - Secondo La Gazzetta dello Sport, il simbolo del club di via Aldo Rossi è però Malick Thiaw: pagato appena 8,5 milioni dallo Schalke 04 nell'estate 2022, il difensore tedesco ora vale il triplo ed è diventato un titolarissimo della squadra di Stefano Pioli. Non male per chi un anno era l'ultima opzione tra i centrali difensivi del Milan. E non è finita qui perchè Thiaw ha ancora ampi margini di miglioramento (è un 2001) e promette di crescere ancora tanto.