Gazzetta - Il Milan farà un tentativo per Taremi: ballano 5 milioni. Oggi nuovo contatto con il Porto

Non sarà facile, ma il Milan ci proverà fino alla chiusura del mercato per Mehdi Taremi. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'unico centravanti che interessa al Diavolo è l'iraniano, il quale avrebbe già comunicato al Porto di volersi trasferire a Milanello. Il mercato estivo chiude venerdì, dunque i tempi sono strettissimi, e a questo si aggiunge anche il fatto che il club portoghese è un osso duro con cui trattare.

LA RICHIESTA DI PIOLI - In via Aldo Rossi ci sperano, ma sanno bene è una missione molto complicata. La dirigenza milanista vuole però accontentare Stefano Pioli che ha chiesto uno sforzo alla società per una avere una nuova prima punta che possa alternarsi con Olivier Giroud, soprattutto quando si inizierà a giocare ogni tre giorni. Se tra Taremi e il Milan l'accordo si può trovare in fretta, il problema principale è trovare l'intesa con il Porto, il quale continua a chiedere 20 milioni di euro nonostante il giocatore iraniano sia in scadenza tra un anno a non abbia nessuna intenzione di prolungare (anche il tecnico Conceiçao spinge per non farlo partire).

NUOVO CONTATTO - Oggi i due club avranno un nuovo contatto per capire se ci sono i margini per arrivare ad un accordo in tempi brevi, vale a dire prima di venerdì alle 20 quando chiuderà il mercato estivo 2023. La sensazione è che il Diavolo non voglia spingersi oltre i 15 milioni di euro, dunque la distanza con i portoghesi è di circa 5 milioni. Se questo affare non dovesse andare in porto, il Milan non andrebbe su nessun altro attaccante (si è parlato per esempio spesso di Hugo Ekitike del PSG, il quale però ha un ingaggio troppo alto e dunque è sempre più lontano), ma confermerebbe Lorenzo Colombo.