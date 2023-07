Gazzetta - Il Milan prova ad accelerare per Chukwueze: a 25 milioni si può chiudere. E non molla nemmeno Danjuma

vedi letture

Se fino a qualche ora fa Mehdi Taremi, centravanti iraniano del Porto, era in pole per occupare l'ultimo slot da extracomunitario del Milan, ora i rossoneri stanno provando ad accelerare per Samuel Chukwueze, attaccante esterno del Villarreal. E il club di via Aldo Rossi non molla la presa nemmeno per un altro giocatore della squadra spagnola, vale a dire Arnaut Danjuma, jolly offensivo che il Diavolo punta a prendere in prestito.

OBIETTIVO CHUKWUEZE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan ha già trovato un accordo con Chukwueze per un contratto da circa 4 milioni di euro a stagione, mentre si cerca ancora l'intesa con il Villarreal. La distanza tra domanda e offerta c'è, ma non sembra essere incolmabile: intorno ai 25 milioni di euro si può chiudere ed è quello che spera di fare il Diavolo già nei prossimi giorni.

ANCHE DANJUMA - Ma i dirigenti rossoneri non stanno parlando con il Villarreal solo del nigeriano: nel mirino del Mlan c'è infatti anche Arnaut Danjuma, il quale piace molto per la sua duttilità visto che può essere impiegato in tutti i ruoli dell'attacco. In via Aldo Rossi vorrebbero prenderlo in prestito con diritto di riscatto, mentre gli spagnoli vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto. Anche con lui il Diavolo ha già un accordo di massima e la sensazione è che alla fine un'intesa verrà trovata anche tra le due società.