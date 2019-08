Gazzetta - Il Milan "raddoppia": Suso verso la permanenza e potrebbe arrivare anche Correa

Per qualche settimana, uno è stato l'alternativa dell'altro, mentre ora potrebbero far parte tutti e due della rosa del Milan 2019-2020: stiamo parlando di Suso e di Angel Correa che potrebbero presto ritrovarsi a Milanello ad allenarsi insieme. Nella giornata di ieri, c'è stato un nuovo incontro a Casa tra l'agente dello spagnolo e la dirigenza milanista, dal quale è emerso che il giocatore va verso la permanenza in rossonero.

UTILE ALLA CAUSA - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che dal summit di ieri filtra che il Milan considera Suso molto utile alla causa e che i conti tornerebbero anche senza incassare dalla sua cessione. La richiesta di Giampaolo di trattenere l'ex Liverpool potrebbe quindi essere soddisfatta, anche se per il momento non è ancora una certezza. La permanenza dello spagnolo non esclude comunque l'arrivo di Angel Correa, per il quale ci sono stati dei passi in avanti nelle ultime ore.

BONUS - La Rosea rivela questa mattina l'Atletico Madrid ha aperto ai bonus, scendendo dalla richiesta di 50 milioni cash: le parti sono in continuo contatti e oggi la discussione gira appunto intorno al valore delle eventuali aggiunte. Per arrivare all'attaccante argentino non è strettamente necessaria neppure la cessione di André Silva, il quale resta fuori dai piani del club di via Aldo Rossi, che punta a ricavare 25 milioni di euro dalla sua vendita.