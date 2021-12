Gazzetta - Il Milan si affida ad Ibra per ripartire dopo la Champions. E un altro traguardo personale è ad un passo

La delusione per l'eliminazione dalla Champions League c'è ed è pure tanta, ma in casa rossonera non c'è tempo per rammaricarsi o per avere rimpianti: domani è infatti il momento di tornare in campo per la Serie A sul sempre ostico campo di Udine. Il Milan di Pioli deve ripartire subito e per farlo il tecnico milanista si affiderà ancora una volta a Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto.

UNICO ATTACCANTE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che toccherà a lui guidare nuovamente l'attacco rossonero visti i tanti infortuni che stanno colpendo il reparto offensivo del Diavolo: al momento, sono infatti out per infortunio Giroud, Leao, Rebic e Pellegri. In pratica lo svedese è l'unico attaccante a disposizione e quindi, dopo i 90' contro il Liverpool, sarà "costretto" a giocare anche contro l'Udinese.

NUOVO TRAGUARDO - L'obiettivo primario di Ibra è ovviamente quello di vincere e mantenere il Milan in vetta alla classifica della Serie A, ma domani sera vuole provare anche raggiungere un importante traguardo personale: al prossimo gol diventerà infatti il terzo giocatore degli anni 2000 a segnarne almeno 300 nei cinque principali campionati europei. Finora ci sono riusciti solo Cristiano Ronaldo (482 reti) e Messi (475). Zlatan punta a salire sul podio di questa speciale classifica, ma soprattutto a far vincere il suo Milan.